10 serie tv distopiche da vedere dopo “Black Mirror”

Cosa faresti se potessi separare i tuoi ricordi lavorativi da quelli privati? Gli impiegati della misteriosa azienda Lumon Industries si sottopongono a un'operazione che sdoppia la loro identità: quando sono in ufficio non ricordano nulla della vita al di fuori dell'edificio e quando tornano a casa non hanno idea di cosa sia accaduto fra quelle mura. Mark (Adam Scott) e un gruppo di altri dipendenti, però, cominciano a sospettare che l'amministrazione nasconda qualcosa. Serie fenomeno del 2022, ideata da Dan Erickson e rinnovata per una seconda stagione.

Su AppleTv+