10 serie tv sui viaggi nel tempo da vedere in streaming

Lena è una principessa russa che, nel 1905, studia presso la scuola di danza dell'Opéra de Paris: il suo fidanzato le regala una collana e lei, accidentalmente, la usa per viaggiare nel tempo fino al 2018. Inseguita dai RaccogliTempo, interessati all’amuleto magico, Lena dovrà confondersi con i ragazzi e le ragazze della nuova epoca parlando come loro, vestendo come loro e ballando – per esempio – l’hip-hop.

Su RaiPlay e Prime Video