“1923”: arriva il nuovo prequel di “Yellowstone”

Ormai è in dirittura d’arrivo "1923", secondo prequel di "Yellowstone". Dopo il successo della serie madre con Kevin Costner e di "1883", sarà disponibile sulla nuova piattaforma streaming Paramount+ dal prossimo 18 dicembre. Si tratta del nuovo capitolo della storia delle origini di "Yellowstone" che introduce una nuova generazione della famiglia Dutton, in particolare Jacob e Cara Dutton interpretati dalle superstar Harrison Ford e Helen Mirren. Come si intuisce dal titolo, la serie, già rinnovata per due stagioni, è ambientata negli Anni 20 del Novecento, anche se ci saranno alcuni ricordi di Jacob dal fronte della Prima Guerra Mondiale, come si vede nel primo teaser trailer di "1923".

Anche "1923" è sviluppato e prodotto da Taylor Sheridan, già creatore della serie "Yellowstone", la cui quinta stagione debutta su Sky a dicembre, mentre l’ultimo episodio è già andato in onda negli Stati Uniti. A partire dalla serie originale, infatti, Sheridan ha creato una linea genealogica di prequel ambientati in epoche del passato: prima "1883", ora "1923", poi seguiranno altri due titoli ambientati rispettivamente negli Anni 40 e 60.

Il teaser trailer

La trama di "1923"

Senza troppi dettagli, la trama per ora si limita a contestualizzare la serie nel periodo storico in cui l’Ovest montano (degli Stati Uniti), dove vive la famiglia Dutton, è funestato da pandemie, siccità, oltre alla Grande Depressione alla fine del proibizionismo.

Il cast

I protagonisti della nuova serie sono Harrison Ford e Helen Mirren, rispettivamente nei panni di Jacob e Cara Dutton. Il cast conta su molte star del cinema e della tv, a partire da Timothy Dalton, interprete di Donald Whitfield, descritto come un «uomo potente e sicuro di sé, cui non manca la ricchezza e delineato da una certa mancanza di empatia, necessaria per raggiungerla. È intimidatorio e nefasto ed è abituato a ottenere ciò che vuole». Stando alle ultime notizie, si sono aggiunti anche Jennifer Ehle e Jerome Flynn: la prima interpreterà Suor Mary O'Connor, una suora irlandese che insegna alla School For American Indians nel Montana, mentre il secondo ha il ruolo di Banner Creighton, uno scozzese dalla testa dura a capo degli allevatori della zona. Tra gli altri interpreti ci sono: Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Julia Schlaepfer.