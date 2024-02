“22.11.63”, sorprendente, commovente e inquietante. Da vedere su Prime Video

Un viaggio oscuro nei turbamenti di un uomo che si rispecchiano in quelli di un’intera nazione Francesco Chignola







Il 22 novembre 1963 è una data indelebile nella memoria collettiva, soprattutto del popolo americano: è il giorno in cui il presidente John Fitzgerald Kennedy venne assassinato. Questa splendida miniserie in otto episodi del 2016, tratta dall’omonimo libro di Stephen King (uno dei suoi capolavori), ci riporta in quell’epoca utilizzando uno stratagemma fantasy.

Protagonista della storia è Jake Epping (James Franco), un professore delle superiori che ha appena divorziato. Su suggerimento di un amico, Jake scopre che nel retro di un ristorante c’è un passaggio capace di riportare indietro nel tempo chiunque lo attraversi E non in un punto a caso, ma nel 1960. Così decide di rimanere nel passato qualche anno per cercare di impedire l’omicidio di Kennedy. Ma non sarà semplice “sfidare” le leggi del tempo. E l’incontro con la bibliotecaria Sadie cambierà la sua vita. Sorprendente, commovente e inquietante, “22.11.63” è un viaggio oscuro nei turbamenti di un uomo che si rispecchiano in quelli di un’intera nazione.