22 serie da vedere durante la settimana di Sanremo se non seguite il Festival

Per questi giorni monopolizzati dal Festival, la redazione di Sorrisi ha scelto per voi 22 serie imperdibili in streaming, di ogni genere.

" The Crown ": Dopo la morte della regina Elisabetta e gli scandali di corte, la serie sulla sua vita (nelle prime due stagioni è Claire Foy ) è ancora più affascinante. Su Netflix .

" Esterno notte ": Marco Bellocchio racconta il rapimento Moro in una miniserie di eccezionale profondità. Su Netflix .

" Mercoledì ": Se siete tra i pochi che non hanno ancora visto la serie-fenomeno dell'anno, ispirata alla "Famiglia Addams", iniziate subito. Su Netflix .

"Superstore": Dopo pochi episodi vi affezionerete ai commessi di questo centro commerciale. Su Netflix.

" The Good Place ": Questa è una serie che non ci stanchiamo mai di consigliare, ambientata nell’Aldilà. Su Prime Video e Netflix .

" The Office ": Amatissima negli Usa, da noi meno conosciuta, è una sitcom che ha fatto epoca. Si vede su Netflix e Prime Video .

" The Bad Guy ": La serie-rivelazione italiana con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi racconta la malavita siciliana come mai prima d'ora. Su Prime Video .

" The Boys ": Tra le serie-fumetto sui supereroi questa è una delle più sorprendenti e irriverenti. Su Prime Video.

" Sono Lillo ": È proprio lui, Lillo, nei panni di se stesso, la star di questa serie. Divertente, ma non solo comica: i suoi temi vi stupiranno. Su Prime Video .

"Fleabag": Due stagioni sono bastate a Phoebe Waller-Bridge per entrare nella storia della tv inglese. Lei è una trentenne insicura in cui molti si rivedono. Su Prime Video.

" Sherlock ": Un “nuovo classico” da vedere, se non l’avete mai fatto: Benedict Cumberbatch è uno Sherlock Holmes memorabile. Su Prime Video e Now .

"Mad Men": Capolavoro della tv Usa da recuperare, ambientato in un'agenzia pubblicitaria di New York negli Anni 60. Su Prime Video e Now.

" The last of us ": Il nuovo kolossal horror post-apocalittico di Hbo, dopo “The walking dead”, è tratto da un celebrato videogame. Su Now .

" Yellowstone ": il pubblico di ogni età si può appassionare all'epopea western che vede protagonista Kevin Costner. Su Now .

" The White Lotus ": Disavventure e disastri in un resort per "ricconi". La seconda stagione, ambientata in Italia, è un gioiello. Su Now .

"True Detective": In attesa della nuova stagione rivediamo le prime tre annate di questo titolo che ha rivoluzionato il genere investigativo. Su Now.

" The Bear ": La critica è giustamente impazzita per lo chef (Jeremy Allen White, 31) che prende in mano il destino del ristorante di famiglia. Su Disney+ .

" Star Wars: Andor ": Non preoccupatevi se non siete grandi fan di "Star Wars": questa serie è strepitosa anche per i "non iniziati". Su Disney+ .

" Abbott Elementary ": La sitcom più premiata del momento, incentrata sui maestri di una scuola pubblica, è irresistibile. Su Disney+ .

": La sitcom più premiata del momento, incentrata sui maestri di una scuola pubblica, è irresistibile. Su . "Only murders in the building": Tre appassionati di podcast si ritrovano invischiati in veri delitti. Con il grande Steve Martin. Su Disney+.