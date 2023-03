“24”, Jack Bauer in tempo reale. Da vedere su Disney+

24 episodi da un’ora, in cui seguiamo minuto per minuto il super agente Jack Bauer nella giornata in cui dovrà salvare il mondo dai terroristi Enrico Casarini







Se ci si può ritagliare un giorno di totale libertà, ci sono già le condizioni ottimali per godersi un’intera stagione di “24”. La serie è nota: 24 episodi da un’ora, in cui seguiamo minuto per minuto il super agente Jack Bauer (Kiefer Sutherland) nella giornata in cui dovrà salvare il mondo dai terroristi cercando anche di capire chi lo stia tradendo.

Bauer è sfortunato: di queste giornate/stagioni ne ha vissute otto tra il 2001 e il 2010 (più un “sequel” nel 2014). “24” è nata per la modalità maratona: se Bauer non può dormire, non si vede perché debba farlo lo spettatore. E poi adesso, come diciamo noi che abbiamo una certa età, è una maratona tutta in discesa. Ai miei tempi, invece… Io l’ho corsa nel 2002, per la prima giornata, affidandomi a un pacchetto di videocassette (ve le ricordate?) registrate, settimana dopo settimana, da pazienti amici americani e spedite tutte insieme per “corriere diplomatico”. Qualità della registrazione? Infame. Ecco, mi sento pronto a correre di nuovo. Categoria “seniores”, s’intende.