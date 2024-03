“4 mamme per un delitto”, la nuova serie spagnola su Mediaset Infinity

Quattro donne e un oscuro segreto. On demand dal 3 aprile Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Su Mediaset Infinity arriva a partire dal 3 aprile la nuova serie spagnola “4 mamme per un delitto”, 13 episodi che raccontano la storia di quattro donne che si troveranno costrette a nascondere un oscuro segreto, mentre affrontano i problemi della vita quotidiana.

La trama

Quattro donne si incontrano ad una riunione dell’AMPA - l’associazione dei genitori degli studenti – e a seguito di un incidente – rimangono coinvolte in una spirale di bugie, fughe e rapimenti. Mayte è una donna separata e madre di due bambini che si guadagna da vivere con non poche difficoltà vendendo robot da cucina. Travolta dalla sua precaria situazione economica, approfitta di una riunione nella scuola dei suoi figli per proporre una dimostrazione della macchina a Lourdes, moglie di un poliziotto; Virginia, una giovane donna incinta, già madre di un’altra bambina, e Amparo, una nonna che, in assenza della figlia, si prende cura del nipote. Il giorno della dimostrazione accade un evento inaspettato che unirà il destino di queste quattro donne: saranno casualmente coinvolte in un omicidio. Per paura di essere scoperte, decidono di nascondere il cadavere, ma non hanno fatto i conti con una testimone che ha visto tutto e le ricatta.

Il cast