5 serie e film da vedere se vi è piaciuto “Squid Game”

Concepito inizialmente come una serie, è stato distribuito su Amazon Prime Video come film. "Most Dangerous Game" segue la storia di Dodge Maynard (Liam Hemsworth): indebitato a causa di investimenti folli, l’uomo scopre di essere malato di un tumore al cervello inoperabile e di avere poche settimane di vita a disposizione. Disperato per il futuro della moglie incinta e del nascituro, accetta la proposta di Miles (Christoph Waltz, vincitore di un premio Oscar per "Bastardi senza gloria" e poi di nuovo per "Django Unchained") di partecipare in una caccia all’uomo in cui sarà la preda. Dodge accetta così di diventare per 24 ore la preda umana di cinque cacciatori spietati e perversi. In cambio la società per cui Miles lavora pagherà per ogni ora in cui Dodge rimarrà in vita, fino a un massimo di 24 milioni di dollari.

Da vedere in streaming su Prime Video



"The Most Dangerous Game" è il più recente film di un genere che nasce con "Hunger Games" e che si è sviluppato con altre pellicole come "Divergent" e "Maze Runner". Queste tre saghe cinematografiche sono rispettivamente adattamenti dei romanzi di Suzanne Collins ("Hunger Games"), di Veronica Roth ("Divergent") e di James Dashner ("Il Labirinto"). Oltre al tema delle sfide più o meno mortali, da cui prendono spunto le serie "Squid Game", ma anche "The Wilds", "3%", "Alice in Borderland", le tre saghe cinematografiche citate hanno in comune protagonisti piuttosto giovani.