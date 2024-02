“66-5 – Roxane Bauer”, su Top crime la serie gialla francese

Roxane Bauer è una giovane avvocatessa d’affari in un prestigioso studio parigino, che vede la sua vita sconvolta quando il marito Samuel (Eric Pucheu), socio dello studio, viene accusato di stupro. Costretta a tornare nella città della sua infanzia, la donna tenta di ricostruirsi un’esistenza come penalista del tribunale di Bobigny, un comune a Nord di Parigi. Ma sul suo cammino trova tanti ostacoli e vecchie conoscenze. E deve fare i conti con i fantasmi del proprio passato. Parliamo della serie francese "66-5 - Roxane Bauer avvocato penalista", al via su Top Crime giovedì 1° febbraio con protagonista l’attrice Alice Isaaz.

Il titolo fa riferimento all’articolo 66, comma 5, del Codice di procedura penale che recita: “In ogni materia, le consultazioni inviate dall’avvocato al suo cliente o a lui destinate e la corrispondenza scambiata tra il cliente e il suo avvocato sono coperte dal segreto professionale”. E Roxane si troverà a raccogliere le confessioni e a difendere gli stessi criminali locali da cui era scappata anni prima.

La serie offre un avvincente viaggio nei retroscena della giustizia: dal tribunale di Bobigny alla prigione e al parlatorio, c’è grande attenzione ai dettagli. La descrizione della periferia cittadina è molto realistica. E altrettanta cura viene prestata alla psicologia dei personaggi. «Roxane rappresenta bene le giovani donne della mia generazione» dice Alice Isaaz. «È forte, ha sensibilità e solide convinzioni. Non si perde d’animo davanti alle difficoltà che si presentano sul suo percorso pur muovendosi in un mondo maschilista». Nel cast ci sono anche Kevin Bago e Melvin Boomer, attori e ballerini hip-hop.