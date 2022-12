7 brevi serie tv da recuperare durante le feste

Nelle sale è uscito a fine novembre il suo ultimo film, "Bones and All", per il quale Luca Guadagnino ha vinto il Leone d'argento alla regia alla scorsa Mostra del cinema di Venezia. Una love story intrisa nell'horror e nella malinconia: se l'avete amata, o anche se avete preferito quella di "Chiamami col tuo nome", questa miniserie del 2020, composta da otto puntate da 45-60 minuti ciascuna, è ciò che fa per voi. In "We are who we are" Guadagnino segue un doppio romanzo di formazione, ambientato in una base militare americana in Italia, a Chioggia, protagonisti l'outsider Fraser (Jack Dylan Grazer) e l'irruente Caitlin (Jordan Christine Seamón).

Quanto ci vuole: 7 ore e 52 minuti

Su Now