7 matrimoni “storici” delle serie tv

In "The perfect couple" le nozze vanno a rotoli: approfittiamone per ripassare le più sfavillanti degli show sul piccolo schermo Liev Schreiber e Nicole Kidman in una scena di "The Perfect Couple" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Un cast con i fiocchi presenzia al matrimonio con cui si aprono le danze di "The Perfect Couple". La miniserie sviluppata da Jenna Lamia - dal romanzo omonimo di Elin Hilderbrand - è interamente diretta da Susanne Bier, Dakota Fanning, Liev Schreiber, Meghann Fahy e la gran "cerimoniera" Nicole Kidman (ormai avvezza agli show mystery altoborghesi, e nuovamente in coppia con la regista danese dopo il successo di "The Undoing"). Già nel primo episodio si scontreranno con una macabra scoperta, che coinvolge direttamente uno di loro...

Nozze incriminate, nozze sfortunate: e allora vi invitiamo a (ri)scoprire alcuni dei matrimoni più agognati e indimenticabili del piccolo schermo, tra coppie inossidabili alle quali fare, attraverso un doveroso rewatch, le migliori congratulazioni.

“ Friends ” - Netflix

” - Netflix “ C’era una volta ” - Disney+

” - Disney+ “ Gossip Girl ” - Netflix, Prime Video e Now

” - Netflix, Prime Video e Now “ Glee ” - Disney+

” - Disney+ “ The Big Bang Theory ” - Netflix, Prime Video e Now

” - Netflix, Prime Video e Now “ Desperate Housewives ” - Disney+

” - Disney+ “Modern Family” - Disney+