7 serie tv ambientate in Giappone

È esplosa di recente, e non solo in Italia, una vera e propria "Giappone-mania". Non esistono più solo Hayao Miyazaki, fresco vincitore dell'Oscar per "Il ragazzo e l'airone", e lo Studio Ghibli; i manga e soprattutto gli anime e i j-drama non sono più materia per nerd e titoli come "Demon Slayer" o "Blue Eye Samurai" stanno, meritatamente, spopolando.

L'esempio più recente? "Shogun", epopea prodotta da FX/Hulu e disponibile da noi su Disney+, produzione americana ma ambientata in terra nipponica, che si svolge all'alba di una guerra civile e mischia azione, avventura, dramma storico in costume e intrighi di potere e passione. Se questa miniserie non è bastata a placare la vostra febbre da Giappone, vi consigliamo di tuffarvi in questi lavori, che compongono una panoramica eterogenea e non estetizzante di una nazione dal fascino impareggiabile.

“ Alice in Borderland ” - Netflix

” - Netflix “ Shogun ” - Disney+

” - Disney+ “ Makanai ” - Netflix

” - Netflix “ Modern Love Tokyo ” - Prime Video

” - Prime Video “ First Love ” - Netflix

” - Netflix “ James May - Il nostro agente in…” - Prime Video

- Prime Video “La casa che brucia” - Netflix