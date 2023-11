7 serie tv ambientate in Sicilia

Dopo aver lavorato a Parigi nel campo della moda, Viola (Francesca Chillemi) torna nella sua città natale, Palermo, e si rilancia come reporter di cronaca nera per una testata locale. Proprio nell'ambito del nuovo impiego incontra il tenebroso investigatore Francesco (Can Yaman). In onda su Canale 5 lo scorso anno, la serie tratta dal romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, diretta da Francesco Vicario (stagione 1) e Alexis Sweet (stagione 2), conta 12 episodi ed è stata rinnovata per una terza annata.

Su Netflix, Infinity+