7 serie tv che parlano di politica

Prima vicepresidente degli Usa, in seguito presidente, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus, che per il ruolo ha conquistato ben sei premi Emmy), è in realtà poco adatta alla carica che ricopre, nonché annoiata dalla costante insofferenza che il "grande capo" le riserva. La serie che lo showrunner scozzese Armando Iannucci ha adattato dal suo stesso show comico "The Thick of It" è andata in onda dal 2012 al 2019.

Su Now