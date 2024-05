7 serie tv queer per adolescenti

Amori e misteri in un liceo americano: una "mappa sessuale" ritrovata nel retro dell'istituto spinge i docenti a creare un corso di recupero frequentato, tra gli altri, dallo studente non binario Darren Rivers, dalla sua migliore amica Quinn, lesbica e nello spettro dell'autismo, e dal nuovo arrivato Malakai, bisessuale. Per la gioia dei suoi giovanissimi fan il teen drama, creato nel 2022 da Hannah Carroll Chapman come sequel dell'omonima serie australiana (1994-1999), è stato recentemente rinnovato per una terza stagione conclusiva.

Su Netflix