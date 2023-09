7 serie tv spagnole che piacciono tanto in Italia

Sulla scia del successo di "In fiamme", andiamo alla scoperta delle migliori serie spagnole disponibili on demand Una scena della serie tv "In fiamme" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Il true crime non smette d'incendiare i cataloghi delle piattaforme, ultima in ordine di tempo la miniserie "In fiamme" diretta da Jorge Torregrossa, che s'ispira a un inaudito caso di cronaca nera conosciuto come il "Crimine della guardia urbana", avvenuto nel 2017: una storiaccia di tradimenti - e di un efferato omicidio - che coinvolse tre agenti di polizia.

Lo show, con protagonista Úrsula Corberó, ci permette di aprire una parentesi sulle produzioni spagnole che, negli anni più recenti, hanno spopolato (non solo su Netflix) ritagliandosi uno zoccolo duro di pubblico (non parliamo solo dei fan del titolo più famoso e famigerato, "La casa di carta"). Di seguito, un piccolo excursus per saggiare la varietà di generi, spunti e stili dell'offerta seriale made in Spagna.

“ Alto mare ” - Netflix

” - Netflix “ Elite ” - Netflix

” - Netflix “ El Cid ” - Prime Video

” - Prime Video “ Benvenuti a Eden ” - Netflix

” - Netflix “ Acapulco ” - Apple Tv+

” - Apple Tv+ “ La regina del sud ” - Netflix

” - Netflix “Cecilia” - Paramount+