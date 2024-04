8 legal drama: tribunali, giudici e avvocati

Alicia (Julianna Margulies) è la moglie del procuratore Peter Florrick. Quando il compagno si trova coinvolto in uno scandalo sessuale e viene arrestato per corruzione, la donna si rimette in pista decidendo di tornare a lavorare come avvocata. Sette stagioni (2009-2016) per l'ottima serie creata da Robert e Michelle King che ha poi ha avuto uno spinoff, "The Good Fight".

Su Paramount+