“9-1-1: Lone Star”, l’ultima stagione su Disney+

A sorpresa approda su Disney+ la stagione finale di "9-1-1: Lone Star". Lo spin-off della serie ad alto tasso di adrenalina creata da Ryan Murphy con protagonista Rob Lowe, trasmesso nel nostro Paese anche da Rai2, giunge al capolinea con la quinta stagione, la cui messa in onda è stata posticipata di un intero anno. Gli episodi debuttano in Italia il 28 novembre, con inediti ogni settimana per un totale di dodici puntate.

La trama

Si torna per l'ultima volta a seguire le gesta della della squadra 126 guidata dai capitani Owen Strand e Tommy Vega. Anche questa stagione prende il via da un evento catastrofico che si dipana nell'arco di più episodi: stavolta è il caso di un treno che deraglia e rischia di mietere molte vittime, comprese alcune dei nostri soccorritori preferiti. Judd sente la necessità di fare un passo indietro per occuparsi del figlio Wyatt: questo mette Owen in difficoltà quando sia Paul che Marjan si dicono pronti per ricoprire il posto lasciato vacante da Ryder. Tommy decide che è giunta l'ora di crescere e vuole compiere un passo importante nella sua vita personale, mentre gli sposini T.K. e Carlos sono alle prese con la vita matrimoniale, anche se quest'ultimo continua a sperare di poter consegnare alla giustizia il colpevole dell'assassinio del padre.

Il cast

Capitanato da Rob Lowe nei panni di Owen Strand e da Gina Torres nelle vesti di Tommy Vega, il cast include:

Ronen Rubinstein (TK Strand)

Jim Parrack (Judd Ryder)

Natacha Karam (Marjan Marwani)

Brian Michael Smith (Paul Strickland)

Rafael Silva (Carlos Reyes)

Julian Works (Mateo Chavez)

Brianna Baker (Nancy Gillian)

Kelsey Yates (Isabella Vega)

Skyler Yates (Evie Vega)

Jackson Pace (Wyatt Harris)

Chad Lowe, fratello di Rob nella vita reale, appare in qualità di guest star nelle vesti di Robert Strand, il fratello di Owen che ha deciso di togliersi la vita dopo la diagnosi della malattia di Huntington.