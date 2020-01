“9-1-1”, su Raidue la seconda stagione della serie tv

16 Gennaio 2020 | 9:15 di Matteo Valsecchi

È ripartita "9-1-1", la serie tv che ha per protagonisti poliziotti, paramedici e vigili del fuoco delle squadre di Los Angeles. E ogni lunedì alle 21.20 su Raidue va in onda la seconda stagione. Stagione che si è aperta con il debutto di un personaggio tutto nuovo. Scopriamolo insieme.

Si tratta di Madeline, la sorella del pompiere Buck (Oliver Stark), rimasto da solo dopo la partenza della fidanzata Abby (Connie Britton) per l’Europa. A interpretarla è una vecchia conoscenza delle serie tv. Ossia l’attrice Jennifer Love Hewitt, che a metà degli Anni 90 venne lanciata dal telefilm per teenager "Cinque in famiglia", seguito dallo spin off "Cenerentola a New York", e che in tempi più recenti abbiamo visto in "Criminal minds". Racconta Jennifer: «Maddie arriva a Los Angeles dopo avere subito degli abusi dal marito, è una donna che ha sofferto molto. In passato è stata infermiera di pronto soccorso, ma adesso non è nello stato d’animo per fare il suo lavoro. Così Buck la convince a rimpiazzare Abby come centralinista del numero 911». La seconda new entry è, invece, quella di Ryan Guzman che interpreta il pompiere Eddie Diaz.

Per quanto riguarda, invece, il resto del cast non c’è nessun’altra sorpresa. Angela Bassett e Peter Krause riprendono i ruoli del sergente di polizia Athena Grant e del capo dei vigili del fuoco Bobby Nash. E proprio attorno a loro due si svilupperà una delle trame romantiche della serie, con un finale che vi lascerà a bocca aperta. Infine Aisha Hinds è ancora Henrietta, che presto ritroverà il padre che l’aveva abbandonata da piccola.