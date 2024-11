“900 giorni senza Anabel”, il mistero che ha scioccato la Spagna

Si puo' vedere su

Dal 22 novembre, gli appassionati di true crime avranno pane per i loro denti: su Netflix arriva la nuova docu-serie originale "900 giorni senza Anabel", che getta luce su un caso di cronaca nera che ha scosso l'opinione pubblica spagnola all'inizio degli Anni 90.

La protagonista di questa drammatica vicenda è Anabel Segura, una giovane donna di 22 anni che studiava economia aziendale all'università. La mattina del 12 aprile del 1993, Anabel esce di casa in tuta per praticare jogging nei pressi de La Moraleja, la ricca comunità residenziale a nord di Madrid dove viveva con il padre José, a capo di una multinazionale tedesca, la madre Sigrid e la sorella Sandra. Con sé ha soltanto il walkman. La ragazza non fa più ritorno a casa: è stata rapita.

Un giardinere vide la ragazza mentre veniva caricata contro la sua volontà a bordo di un furgone bianco, che poi si diresse bruscamente verso l'autostrada. Per quasi tre anni l'intero paese resta con il fiato sospeso in attesa del suo salvataggio.

La docu-serie ripercorre gli eventi di quel periodo e le trattative con i rapitori attraverso le conversazioni originali inedite registrate dagli agenti di polizia, cercando di fare chiarezza nel caso che è diventato il più lungo rapimento nella storia della Spagna. Furono tantissime le trasmissioni che si occuparono del caso, tra cui "Quién sabe dónde", la versione spagnola di "Chi l'ha visto": a un programma arrivarono più di 30mila segnalazioni sul caso.

Per 900 giorni, la società iberica sperò di poter ritrovare Anabel viva: dal 1993 al 1995 il popolo spagnolo è sceso in piazza innumerevoli volte per chiedere la liberazione immediata della ragazza. I rapitori erano in contatto con Rafael Escuerdo in qualità di mediatore che, a nome della famiglia Segura, trattava per il rilascio di Anabel.

Quelle telefonate - durante le quali si arrivò a chiedere un riscatto di quasi un milione di euro - vengono alla luce nella loro interezza per la prima volta grazie a questa docu-serie, che debutta a trent'anni dal drammatico epilogo del caso concertato da Emilio Muñoz Guadix, 38enne disoccupato e in precedenza impiegato nel settore dei trasporti, la di lui moglie Felisa García (36 anni) e il loro complice, l'idraulico 35enne Cándido "Candi" Ortiz Aón.

Emilio Muñoz e Cándido Ortiz furono condannati a 43 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio, mentre Felisa a due anni e quattro mesi, ma non entrò mai in carcere. Cándido morì dietro le sbarre della sua cella di Ocaña nel 2009, mentre Muñoz uscì di prigione nel 2013 dall'istituto penitenziario di Herrera de la Mancha nel 2013. Secondo la stampa spagnola, al tempo l'uomo era molto malato.

La docu-serie è creata da Señor Mono ("En El Nombre De Ellas") e prodotta da Iñigo Pérez-Tabernero e Toño Sanchís per conto di Loveo Audiovisual.