“A casa tutti bene”: il teaser trailer della seconda stagione

Continua la saga familiare di "A casa tutti bene – La serie": vincitrice del Nastro d’Argento 2022 come Miglior serie dell’anno, torna con la seconda stagione a maggio in esclusiva su Sky (e in streaming su Now). Gabriele Muccino è ovviamente supervisore artistico anche dei nuovi episodi della serie reboot del suo omonimo film. La seconda stagione è stata scritta dal regista insieme a Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

La trama della seconda stagione

Mentre Carlo concilia la vita familiare con i progetti imprenditoriali, Paolo continua la battaglia legale contro Olivia, Sara riscopre l’amore e Alba, ora senza segreti, si ricostruisce una vita. Eppure, ancora una volta, a scompigliare le carte arriva il passato. Al centro della storia c’è sempre la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro.

Il teaser

Il cast e i personaggi

Anche la seconda stagione di "A casa tutti bene – La serie" può contare un grande cast corale, composto da molti ritorni – a cominciare dagli interpreti dei personaggi dei due rami della famiglia (Restuccia e Mariani, che per volontà di Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia) al centro della storia – e alcune novità.

Laura Morante è Alba Ristuccia: a seguito della morte del marito Pietro (nella prima stagione interpretato da Francesco Acquaroli) diventata proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma

è Alba Ristuccia: a seguito della morte del marito Pietro (nella prima stagione interpretato da Francesco Acquaroli) diventata proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma Francesco Scianna è Carlo Ristuccia (figlio di Pietro e Alba)

è Carlo Ristuccia (figlio di Pietro e Alba) Silvia D’Amico è Sara Ristuccia (figlia di Pietro e Alba)

è Sara Ristuccia (figlia di Pietro e Alba) Simone Liberati è Paolo Ristuccia (figlio di Pietro e Alba)

è Paolo Ristuccia (figlio di Pietro e Alba) Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo

è Elettra, ex moglie di Carlo Sveva Mariani è Luna, la figlia della coppia

è Luna, la figlia della coppia Laura Adriani è Ginevra, attuale compagna di Carlo

è Ginevra, attuale compagna di Carlo Antonio Folletto è Diego, il compagno di Sara

è Diego, il compagno di Sara Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro

è Maria Mariani, sorella di Pietro Valerio Aprea è Sandro Mariani (figlio di Maria)

è Sandro Mariani (figlio di Maria) Alessio Moneta è Riccardo Mariani (figlio di Maria)

è Riccardo Mariani (figlio di Maria) Emma Marrone è Luna, la compagna di Riccardo,

è Luna, la compagna di Riccardo, Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro

è Beatrice, la compagna di Sandro Eugenia Costantini è Olivia, ex compagna di Paolo e madre di suo figlio Giovanni

è Olivia, ex compagna di Paolo e madre di suo figlio Giovanni Federico Ielapi è Giovanni

è Giovanni Marco Rossetti è Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo

è Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo Maria Chiara Centorami è Isabella

è Isabella Mariana Falace è Regina

Al cast della seconda stagione si aggiungono diversi debutti assoluti: