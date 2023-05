“A casa tutti bene”: Gabriele Muccino e il cast ci raccontano la seconda stagione della serie

«Avevo l’esigenza di raccontare il lato più oscuro dell’animo umano» ha spiegato il regista Carmen Pugliese







Torna con otto nuovi episodi "A casa tutti bene", la serie di Gabriele Muccino vincitrice del Nastro D’Argento 2022, reboot del suo omonimo film campione di incassi. Da venerdì 5 maggio la seconda stagione sarà disponibile su Sky e in streaming su Now. Abbiamo incontrato a Roma il regista e i protagonisti. Sempre più intrighi, segreti, incomprensioni e sviluppi imprevedibili attendono tutti i membri della grande famiglia Ristuccia.

«Avevo l’esigenza di raccontare il lato più oscuro dell’animo umano» Gabriele Muccino è un fiume in piena e parla della serie con l’entusiasmo delle prime volte, nonostante siano circa 20 anni che porta sul grande schermo storie familiari di enorme successo. E continua: «Quella di "A casa tutti bene" è una famiglia disfunzionale, come ce ne sono tante. Sicuramente il tema della famiglia è centrale nei miei film perché parte tutto da lì, da un legame di sangue talmente forte da creare i conflitti più devastanti. Del resto, a cambiarmi per sempre è stato "Shining", visto in un cinema d’essai a 12 anni, e non c’è una famiglia più disfunzionale di quella. Evidentemente c’era qualcosa che mi parlava, prima ancora che la vita mi parlasse!».

Il cast

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante è Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il marito di Sara, Diego. Quindi i Mariani, che per volontà del capofamiglia Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la moglie di Sandro.

«Ho scelto di riprendere la seconda stagione un paio d’ore dopo l’evento con cui si concludeva la precedente» afferma Gabriele Muccino «La temperatura era altissima perché i protagonisti venivano da una giornata di quelle che non si dimenticheranno mai nella vita, e chi ha visto la prima stagione lo sa. Una volta elaborato tutto, parte la seconda stagione che, però, si porta dietro gli effetti collaterali dei danni già messi in atto nella prima. Alcune micce erano rimaste innescate e avranno inevitabilmente delle conseguenze sui nuovi episodi. Un esempio tra tutte il fatto che Riccardo, Carlo e Luana abbiano denunciato per tentato omicidio i fratelli Abbattista, quella è un’implicazione che si trascinerà dietro conseguenze imprevedibili. E la pressione salirà ancora di più perché ci saranno complicazioni che non sono più razionali, ma fisiche, si innescherà quel meccanismo del "fly or fight", ovvero "scappa o combatti", quando ci si trova di fronte a una forte emergenza che combacia, in questo caso, con la sopravvivenza».

E poi la mente lo riporta indietro e a quel bisogno impellente di parlare attraverso le immagini che fin da piccolo lo ha animato e gli ha fatto battere il cuore. «Balbettavo da adolescente e volevo comunicare al mondo chi fossi. Ho sempre voluto fare cinema per raccontare chi fossi e cosa volessi che gli altri sapessero di me, ed è quello che ho cercato di fare in ogni film. Più caos la vita porta nella tua esistenza, più creativo sarà il processo di costruzione di strutture narrative che raccontano l’animo umano. Fare ordine è molto difficile, spesso dal caos si genera altro caos. Fare cinema per me è questo, Fellini diceva che l’ostrica produce la perla. Produciamo ciò che mangiamo, e quella cosa si trasforma in qualcosa che è anche fuori dal nostro controllo, il subconscio pilota molto più di quanto faccia la ragione».

E a proposito delle protagoniste della serie il regista ha affermato: «I personaggi femminili? Anche li è il subconscio a portarmi a costruire personaggi più centrati e più in contatto con quello che accade rispetto agli uomini, che riescono a perdere il controllo molto più facilmente».

I protagonisti: i fratelli Ristuccia

Cosa vi hanno insegnato Carlo, Sara e Paolo, i protagonisti che interpretate?

Simone Liberati: «In questa serie è espressa l'umanità, nelle zone d’ombra, così come nelle parti più luminose. Quando le persone la guarderanno ne usciranno stravolti, mutati, tutti si porrano più domande, ne sono certo! É stato così anche per noi, è stato un viaggio lunghissimo, un periodo molto significativo sia professionalmente che umanamente».

Silvia D’Amico: «Lavorare a questa serie è stato uno stimolo ad entrare nell’ottica mucciniana del racconto e dello stare al mondo. Lui ci butta letteralmente dentro ai personaggi, ha talmente tanta frenesia, tanta foga e tanta voglia di vivere che questo è un messaggio che rimane per sempre nell’animo di un attore che lavora con Gabriele Muccino, è una cosa molto bella».

Francesco Scianna: «Qualcosa su cui mi ha fatto rifletterere mi è arrivato dopo aver concluso il racconto della seconda stagione, ed è come un invito a trasformarsi in acqua. L’errore che commette Carlo, di cui non è consapevole, è che opporsi a tutto. Lui attribuisce il problema a ciò che è esterno a sé, invece le cose che ti accadono la maggior parte delle volte dipendono dal tuo movimento interiore. Ora, a distanza di mesi, alla fine di quel percorso ho imparato la sua lezione e vedo come nella mia vita stanno cambiando molte cose. Più io respiro, accetto e oppongo meno resistenza, più le cose fluiscono in modo diverso. L’energia che crei attorno a te fa fiorire le cose in un modo più morbido, più naturale».

«Ah e ci tengo ad aggiungere che per la prima volta nella mia vita Gabriele Muccino mi ha fatto uscire l’herpes, che ho definito mucciniano, è un ricordo indelebile che mi porterò dietro- ci confida prima di salutarci Silvia D’Amico, quando le chiediamo di raccontarci cosa porterà nel cuore dal set- Non era dovuto allo stress, ma al fatto che fossi totalmente assorta nel mondo e nel personaggio creato da Gabriele. So che può sembrare strano, ma in realtà mi ha fatto fiorire in modo meraviglioso e questa è un po’ la magia di Muccino: riesce a tirare fuori delle cose di te che neanche ti aspetti!».