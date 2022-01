“A discovery of witches”: la strega di Oxford ci sta per salutare

Su Now l’ultima stagione della serie fantasy inglese "A discovery of witches" Redazione Sorrisi







Chi ama il genere fantasy non può perdersi la terza e ultima stagione di “A discovery of witches”, proposta da Now con due episodi a settimana dal 7 gennaio, in contemporanea con l’Inghilterra. Volge così al termine la saga tratta dai romanzi di Deborah Harkness, ambientata in un mondo popolato di demoni e creature magiche.

La coppia formata dalla professoressa Diana Bishop (Teresa Palmer), insegnante di Oxford nonché coltissima strega, e l’affascinante vampiro Matthew Clairmont (Matthew Goode) è pronta a tornare nel presente per venire finalmente a capo del mistero del Manoscritto.