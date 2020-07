28 Luglio 2020 | 8:10 di Redazione Sorrisi

Krista Vernoff, produttore esecutivo della celebre serie ambientata in un ospedale di Seattle, ha anticipato che nella prossima stagione, la 17a, si parlerà anche di Covid-19: «Non c’è modo per una serie medical quale è “Grey’s Anatomy” di non trattare la crisi sanitaria che sta caratterizzando le nostre vite in questo momento» ha infatti dichiarato durante una trasmissione tv.