“A League of their own”: la serie remake del film “Ragazze vincenti”

Il 12 agosto approdano su Prime Video gli episodi dello show che riprende il film del'92 Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È in arrivo "A League of their own", disponibile su Prime Video dal 12 agosto. La serie è uno dei titoli più attesi dell’estate, soprattutto per i nostalgici del film "Ragazze vincenti" del 1992. La pellicola di Penny Marshall con Geena Davis, Madonna e Tom Hanks è infatti alla base di questo remake che mantiene il titolo originale. La promessa è quella di omaggiare il film originale, tanto da basarsi sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele. Saranno in ogni caso introdotti dei nuovi personaggi.

Attraverso gli otto episodi che la compongono, "A league of their own" riprende lo spirito di "Ragazze vincenti" che raccontava, in chiave romanzata, la nascita della All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile (che si giocò negli Stati Uniti nel 1943), sorto in seguito alla mancanza di giocatori uomini, impegnati al fronte della Seconda Guerra Mondiale. Qui viene ampliata la narrazione per raccontare anche la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionale, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue infatti Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, affrontando varie discriminazioni e pregiudizi, di tipo sessuale e razziale.

Il trailer

Il cast

Il cast include le protagoniste Abbi Jacobson ("Broad City") e Chanté Adams ("Le parole che voglio dirti") rispettivamente nel ruolo di Carson e di Max. Con loro ci sono D'Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.