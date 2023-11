“A murder at the end of the world”, la serie dagli autori di “The OA”

Su Disney+ la serie thriller con protagonista Emma Corrin, la giovane Lady D di "The Crown" Emma Corrin in "A murder at the end of the world" Francesco Chignola







Nove persone sono state invitate da un milionario solitario, Andy Ronson, in una località remota. Tra loro c’è Darby Hart (Emma Corrin, era la giovane Lady Diana di “The Crown”), un’esperta di informatica che dovrà trasformarsi in detective quando ci scapperà il morto. E dovrà fare di tutto perché l’assassino non colpisca una seconda volta. Benvenuti in “A murder at the end of the world” (cioè “Un omicidio alla fine del mondo”), la nuova serie di un duo di autori veramente geniali, Brit Marling e Zal Batmanglij, già ideatori di “The OA”. La Marling si ritaglia anche un ruolo, quello di Lee, mentre nei panni di Ronson c’è Clive Owen. Disponibile su Disney+ a partire dal 14 novembre.

