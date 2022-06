“A private affair”: trama, cast e trailer della nuova serie con Jean Reno

Le prime anticipazioni della nuova serie Prime Original in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming "A private affair" Credit: © Prime Video Cecilia Uzzo







È un poliziesco particolare, "A private affair", la nuova serie Prime Original con Jean Reno e Aura Garrido. I due attori sono protagonisti infatti di una storia che racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo (gli Anni 40), intrecciando questo tema nella narrazione crime di indagini su un serial killer. Sebbene non sia ancora stata annunciata la data di uscita, la serie dovrebbe arrivare prossimamente in streaming.

La trama

Alla fine degli Anni 40, in Galizia, Marina Quiroga è una giovane donna dell’alta società molto audace, con lo spirito da poliziotta, tanto che si offre di dare la caccia al serial killer che da mesi terrorizza la città. Ad aiutarla c’è il suo fedele maggiordomo Hector, uomo discreto e disponibile che grazie alla sua sensibilità e al suo coraggio porta il bizzarro duo a raggiungere sempre il punto di svolta delle loro indagini. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo e catturare il serial killer. Né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia né i tentativi della madre di Marina di farla sposare, li fermeranno dal cercare la verità.

Il cast

Protagonisti della nuova serie "A private affair" sono Aura Garrido e Jean Reno, rispettivamente nei ruoli di Marina Quiroga e del suo maggiordomo Hector. L’attrice l'abbiamo vista recentemente anche in varie produzioni Netflix come il film "Il silenzio della città bianca" e la serie "Suburbia killer", mentre è difficile riassumere la lunga carriera, cinematografica e televisiva, di Jean Reno, dal film capolavoro (di Luc Besson) "Leon" alla recentissima partecipazione nel finale della terza stagione della serie "Che fine ha fatto Sara?". Completano il cast anche anche Ángela Molina ("The Barrier"), Alex García ("Morocco: Love in Times of War", "Antidisturbios"), Gorka Otxoa ("Velvet"), Tito Valverde ("Matadero"), Irene Montalá ("El Barco"), Pablo Molinero ("La Peste") e Andrés Velencoso ("Velvet Colección", "Edha").

