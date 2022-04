“A very british scandal”: questa nostra burrascosa separazione

Su TimVision la miniserie su un famoso divorzio britannico "A very british scandal" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Tre episodi per raccontare uno dei più chiacchierati divorzi della storia inglese, che negli Anni 60 occupò a lungo le pagine dei giornali: “A very british scandal” arriva su TimVision il 21 aprile. Margaret (Claire Foy) e Ian Campbell (Paul Bettany), i duchi di Argyll, sono al centro dello scandalo dopo la pubblicazione di alcune foto compromettenti.

La trama

La Duchessa Margaret Campbell si ritrova, suo malgrado, al centro di uno scandalo di portata nazionale, in seguito alla scoperta del marito di alcune polaroid che la ritraggono in atteggiamenti intimi con un uomo di cui non si vedeva il viso. Il Duca, accecato dalla rabbia e con l’intento di dare un nome a quel volto, fa pubblicare sui giornali foto, lettere e diari della moglie. Umiliata dalla stampa, dalla magistratura e dall’opinione pubblica che la bolla come ‘Dirty Duchess’, Margaret rifiuta di stare in silenzio e si difende dagli attacchi misogini e altamente diffamatori.

Il trailer