“A Very Royal Scandal”, l’intervista che rovinò il Principe Andrea

Arriva su TimVision la miniserie che racconta l'intervista rilasciata dal Principe Andrea alla Bbc nel 2019 Ruth Wilson (Emily Maitlis) e Michael Sheen (Principe Andrea). Credit: © Timvision Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Martedì 26 novembre su TimVision debutta "A Very Royal Scandal" la miniserie incentrata sull’intervista che il Principe Andrea, Duca di York, rilasciò a Emily Maitlis, giornalista Bbc, in merito alla sua implicazione nello scandalo di Jeffrey Epstein, l’imprenditore americano arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

La serie costituisce la terza parte dell’antologia iniziata con "A Very English Scandal", incentrata sul caso di Jeremy Thorpe e con protagonisti Hugh Grant e Ben Whishaw. Poi fu la volta di "A Very British Scandal", con Claire Foy e Paul Bettany che portano in scena il turbinoso divorzio Argyll vs. Argyll degli Anni 60.

Nell'arco di tre episodi, la serie ricostruisce i giorni che hanno preceduto il faccia a faccia tra Emily Maitlis (Ruth Wilson) e il principe Andrea (Michael Sheen) fino all'intervista trasmessa all'interno del programma "Newsnight" di Bbc Two. Di fronte a due milioni di telespettatori il Duca parlò a ruota libera dell'amicizia che lo legava l’imprenditore statunitense, rinnegando però ogni accusa sul coinvolgimento con Virginia Giuffre, vittima del traffico di Epstein che lo accusava di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. Travolto dalle critiche dopo la messa in onda, il principe Andrea fu costretto dalla famiglia alle dimissioni da tutti i ruoli pubblici.

Nel cast sono presenti Joanna Scanlan (Amanda Thirsk), Alex Jennings (Sir Edward Young) ed Éanna Hardwicke (Stewart Maclean). La regia è affidata a Julian Jarrold, mentre Jeremy Brock firma le sceneggiature.