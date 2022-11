“Abbott Elementary”, uno sguardo sul mondo della scuola. Da vedere su Disney+

Tra toni surreali e amare verità sul mondo scolastico, vi farà vedere il luogo dove siamo cresciuti con occhi diversi Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

La scuola crea in tutti noi ricordi indelebili. E tra i più forti, nel bene o nel male, ci sono i nostri insegnanti. Ma chi sono davvero? “Abbott Elementary”, disponibile con la sua prima stagione su Disney+, prova a rispondere a questa domanda raccontando, con ironia pungente e tanto cuore, che cosa succede all’interno di una scuola elementare pubblica.

L’idea è di Quinta Brunson, che non è solo sceneggiatrice, ma anche attrice nei panni di Janine, un’intraprendente e sbadata insegnante guidata dalla passione. La prima stagione parte da un’idea originale: alcune telecamere accompagneranno ogni giorno il lavoro degli insegnanti per creare un documentario da mandare in onda sulla tv locale di Filadelfia. Per questo tutti sono in fibrillazione e la preside Ava Coleman (l’eccezionale Janelle James) cerca in ogni modo di fare bella figura, pur essendo incompetente. Tra toni surreali e amare verità sul mondo scolastico, “Abbott Elementary” vi farà vedere il luogo dove siamo cresciuti con occhi diversi.