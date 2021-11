“Absentia”: la terza e ultima stagione su Rai4

In prima visione Stana Katic ancora nei panni dell'agente Emily Byrne Stana Katic in "Absentia" Lorenzo Di Palma







In prima visione arriva su Rai4, da domenica 7 novembre in seconda serata alle 23.35, la terza e ultima stagione di Absentia, la serie thriller con Stana Katic, nei panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne, impegnata in un nuovo pericoloso caso, il più complesso di tutta la sua carriera.

Nelle precedenti stagioni della serie, creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick, si è seguita la vicenda dell’agente Byrne, rapita da un serial killer a cui dava la caccia, dichiarata “morta in absentia” e poi ritrovata sei anni dopo, completamente priva di memoria.

In seguito ai traumi riportati dall’esperienza e alla vendetta messa in atto, Emily ha visto la sua vita privata sgretolarsi e ora vuole rinsaldare, in primis, il legame con la sua famiglia. Sospesa dall’FBI, la donna si dedica in particolare al figlio, ma un nuovo caso la travolge in prima persona, perché la vita del suo ex marito Nick è in pericolo.

Osteggiata dall’FBI, Emily si troverà ad affrontare un viaggio fuori Boston in una corsa contro il tempo per salvare la vita di Nick e risolvere il caso.