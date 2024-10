“Adorazione”, trailer e data d’uscita della nuova serie Netflix

Con la supervisione di Fabri Fibra, nel cast anche Ilenia Pastorelli e Noemi. Su Netflix dal 20 novembre Noemi in "Adorazione" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







"Ho perso le parole, ho un buco in mezzo al cuore" recita il brano di Fabri Fibra che accompagna il primo teaser trailer di "Adorazione". Il rapper è anche supervisore musicale per la colonna sonora della serie per ragazzi ambientata a Sabaudia, in arrivo su Netflix dal prossimo 20 novembre.

Sei episodi liberamente tratti dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, che saranno presentati in anteprima ad Alice nella città, sezione della Festa del cinema di Roma dedicata ai giovani.

Una storia di formazione che porta sul piccolo schermo adolescenti e genitori, con una forte componente mistery. Il punto di partenza è infatti la scomparsa di una ragazza sulla costa dell'Agro Pontino. Dato il carattere ribelle di Elena la polizia e gli amici pensano che si tratti di un allontamento volontario, una fuga dall'oppressione della vita di provincia. Si accorgeranno presto che non è andata così.

La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi. Nel cast ci sono anche Noemi e Ilenia Pastorelli.

La trama

La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell'Agro Pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Il cast