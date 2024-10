“Adorazione”: un racconto di formazione che punta al realismo

Nella provincia dell’Agro Pontino un gruppo di adolescenti deve fare i conti con la scomparsa di un'amica "Adorazione" Credit: © Netflix Federica Marcucci







Che cos’è l’amore? Già dal suo titolo "Adorazione", la nuova serie Netflix presentata in

anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dichiara il suo intento di esplorare questo

sentimento con una storia incentrata sulle dinamiche che intercorrono tra un gruppo di giovani,

all’indomani della scomparsa di una loro amica, ma anche tra questi i loro adulti di riferimento,

spesso incapaci di comprendere e comunicare con i ragazzi. Un affresco realistico che mette in

scena un intreccio corale che porta a riflettere sulla complessità delle relazioni, tra coetanei e non,

ma anche sul vero senso dell'amore: un sentimento spesso spogliato del suo vero significato e che,

di conseguenza, diventa solo vuota e nociva adorazione.

Il cast

Liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo (Skam Italia), "Adorazione" è diretta da

Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti. Nel cast della serie vedremo Alice Lupparelli e

Noemi Magagnini che interpretano rispettivamente la ribelle Elena, che sparisce improvvisamente

durante una sera d’estate, e la sua migliore amica Vanessa, una ragazza dalla vita solo

apparentemente perfetta.

Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), il regista Stefano Mordini e l’autrice Donatella Diamanti

Completano il cast Beatrice Puccilli, Penelope Raggi, Luigi Bruno, Giulio Brizzi, Tommaso Donadoni, Federico Russo, Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza e Noemi.

Claudia Potenza (Manuela), Noemi (Diletta), Barbara Chichiarelli (Chiara)

La trama

L’estate è appena iniziata e, in una piccola cittadina dell’Agro Pontino, i ragazzi si preparano a

vivere mesi spensierati prima dell’inizio di un nuovo anno scolastico. L’improvvisa scomparsa

dell’inquieta Elena (Alice Lupparelli) sconvolge l’intera comunità anche se tutti sembrano essere

convinti che si tratti dell’ennesimo tentativo di fuga da una realtà provinciale e soffocante. Ma le

cose non stanno così.

Tutto parte da «Una provincia, un evento che scatena i sentimenti e le responsabilità di un’intera

comunità» dice il regista Stefano Mordini affermando quanto, pur nella sua diversità, "Adorazione"

riprenda quegli elementi con cui "Twin Peaks", nei primi Anni 90, parlava di giovani in modo del tutto inedito rispetto al passato. La serie Netflix è infatti un racconto collettivo che esplora l’impatto

di un evento fuori dall’ordinario in una cittadina di provincia in cui la morbosità viene scambiata per

amore e in cui tutti sanno tutto, ma sono troppo omertosi per parlarne. In questo la figura di Elena

diventa il simbolo di un desiderio di comprensione e libertà in un’età, quella dell’adolescenza, in cui

ci si sente più persi che mai.