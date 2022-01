“After Life 3”: trama e cast della serie di Ricky Gervais

Dal 14 gennaio in streaming su Netflix la terza e ultima stagione della serie che racconta con ironia amara la vita dopo la morte La terza e ultima stagione di "After Life", la serie di e con Ricky Gervais, è su Netflix dal 14 gennaio Valentina Barzaghi







“After Life”, la serie ideata da Ricky Gervais - il comico inglese che tra i suoi successi annovera anche la creazione di “The Office” - arriva alla sua terza e ultima stagione. Nella terza stagione ritroviamo per un ultimo saluto sia lui sia tutti gli altri personaggi che hanno animato il mondo dello show.

La trama

Protagonista è Tony (Gervais), un uomo la cui esistenza viene stravolta dalla scomparsa dell’amatissima moglie. Dopo aver meditato a lungo il suicidio, decide di continuare a vivere, ma lo fa ogni giorno con cinismo, restio ad abbandonarsi a qualsiasi gioia e senza compromessi di nessun tipo, soprattutto nei confronti del suo prossimo. Attorno a lui ruotano i componenti della redazione del giornale locale per cui lavora e gli abitanti del piccolo paesino in cui vive, che sono anche i protagonisti delle storie che si trova a raccontare come giornalista.

In questa reza stagione le dinamiche di racconto sono identiche a quelle delle precedenti. Tony non si è ancora liberato del fantasma della moglie, che torna ossessivamente attraverso i video della loro vita insieme che lui guarda in loop, ma porta avanti il suo cammino di riabilitazione verso il mondo, verso una nuova vita e un modo più felice di stare con gli altri. Sebbene sia una di quelle serie che non avrebbe avuto bisogno di sequel dopo la prima, riuscitissima, stagione, il gioco di proporre tanti personaggi divertenti e situazioni diverse di puntata in puntata riesce nell'obiettivo di intrattenere.

Gervais regala alcune perle di cattiveria - la scena del bar in cui duella con il padre di un bimbo piccolo per dimostrargli quanto faccia più casino di suo figlio per distrarlo, tediando tutto il locale, è da manuale - ma per il resto si impegna a costruire un personaggio positivo nella sua spietata umanità. “After Life” si conferma una serie tenera e malinconica, alla quale Gervais ha scritto esattamente il finale dolce, speranzoso e pieno di lacrime che il suo pubblico si aspettava di vedere arrivato fino a qui.

Il cast

Nel cast, accanto a Ricky Gervais nel ruolo di Tony, ci sono Kerry Godliman in quello di sua moglie Lisa, Tom Basden in quello di Matt, suo cognato nonché direttore del giornale per cui lavora, e Tony Way in quello del collega e migliore amico Lenny. Ashley Jensen è l’infermiera che si prendeva cura del padre ormai defunto di Tony (David Bradley) e con cui l’uomo intreccia un tentativo di relazione. Ci sono anche anche Penelope Wilton, David Earl, Joe Wilkinson, Kerry Godliman, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan.