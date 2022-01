“After life”: alla ricerca di un domani

Su Netflix la terza stagione della serie con Ricky Gervais Matteo Valsecchi







La corrosiva ironia di Ricky Gervais torna su Netflix dal 14 gennaio per la terza e ultima stagione di “After life”. L’atmosfera è la stessa che abbiamo respirato nelle prime due: ci si commuove e si ride allo stesso tempo nel seguire la vicenda di Tony (Gervais) che, caduto in depressione dopo la morte della moglie, cerca di trovare il senso della vita attraverso un cinismo che non risparmia niente e nessuno.

Nel finale del secondo capitolo un’ulteriore grave perdita aveva portato l’uomo proprio sull’orlo del baratro e adesso finalmente scopriremo cosa gli è successo. E soprattutto vedremo come risponderà a se stesso e ai suoi sentimenti nei confronti dell’infermiera Emma (Ashley Jensen) che per tanti anni si è occupata del padre di Tony, malato di Alzheimer.