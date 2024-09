“Agatha all along”: tremate, le streghe della Marvel son tornate

Su Disney+ arriva il nuovo spin-off (a tinte horror) di WandaVision Kathryn Hahn in "Agatha all along" Credit: © Disney+ Giulia Ausani







Non esistono soltanto i supereroi nell’universo Marvel. Le protagoniste di “Agatha all along”, infatti, sono... streghe.

Su Disney+ dal 19 settembre, la serie è uno spin-off di “WandaVision” e segue le avventure di Agatha Harkness (Kathryn Hahn) che, dopo essere sfuggita al sortilegio di Wanda che la teneva prigioniera, deve mettere insieme una congrega di streghe per riuscire a riavere i suoi poteri. «È una versione “stregosa” dei Goonies» ci racconta la creatrice della serie, Jac Schaeffer. «Ma non solo: c’è spazio anche per scene in costume e momenti musicali, ed esploriamo le influenze del cinema horror proprio come “WandaVision” giocava con la sitcom».

Agatha è una vera antieroina. «È avida, bugiarda, eccentrica e favolosa» aggiunge l’autrice. «È tante cose insieme, e la struttura dello show riflette le sue molte contraddizioni». E neanche le altre componenti della congrega di Agatha sono tipicamente “buone”. «Le streghe non sono i classici eroi» conclude Jac Schaeffer. «Sono capaci di gesta eroiche, è vero, ma sono anche egoiste, malevoli e meschine». Insomma, non aspettatevi i soliti supereroi.