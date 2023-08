“Ahsoka”: la jedi ribelle è pronta a sfidare il male

Su Disney+ ecco una nuova serie tv ambientata nel mondo di Star Wars Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Si tratta del titolo più atteso dell’estate di Disney+. E come potrebbe essere altrimenti visto che questo è l’ennesimo capitolo della nuova saga di “Star Wars”? Ma veniamo alla storia. Questa volta la protagonista è Ahsoka Tano (Rosario Dawson), già vista sia nella serie a cartoni “Star Wars: the clone wars”, che, in carne e ossa, in “The Mandalorian”, serie culto che ha portato l’universo inventato da George Lucas sulla tv in streaming, e in “The book of Boba Fett”.

Ahsoka è una ex jedi: è stata allieva di Anakin Skywalker (Hayden Christensen), prima che questi diventasse Darth Vader, ma poi aveva abbandonato l’ordine dei jedi in seguito a un complotto. Qui la ritroviamo in un momento delicato: dopo la caduta dell’Impero galattico, una nuova forza oscura è all’orizzonte per riconquistare il potere. E Ahsoka deve tornare in azione per impedire che la Galassia faccia, ancora una volta, una brutta fine. Nel cast troviamo anche Lars Mikkelsen nei panni del cattivissimo ammiraglio Thrawn.