Al via i nuovi episodi di “FBI” e “FBI International”

Dopo una pausa, da sabato 14 gennaio ritorna su Rai2 la 4a stagione dell’acclamata serie "FBI". La storia si svolge all’interno dell’FBI di New York, che sfrutta competenze e tecnologie strabilianti per risolvere i crimini a sfondo federale. In prima linea ci sono gli agenti speciali Maggie Bell (Missy Peregrym) e Omar Adom ‘OA’ Zidan (Zeeko Zaki), che indagano su casi di terrorismo, criminalità organizzata e controspionaggio al fine di mantenere la sicurezza dell’intero Paese. Il nuovo ciclo riprende dall’episodio 14 con un caso ad alto tasso di adrenalina: diversi edifici della città diventano il bersaglio di esplosioni che causano morti e feriti. Maggie e Omar si mettono quindi sulle tracce dei responsabili. «La parte più difficile di "FBI" è che richiede un grande impegno fisico» dice Zeeko Zaki. «Io e Missy siamo nella maggior parte delle scene di ogni episodio. Per reggere la fatica seguo un allenamento ferreo». E sul successo della serie ha un’idea molto chiara: «Il mondo che ruota intorno all’FBI non viene rappresentato in altri polizieschi, quindi questa serie è qualcosa di innovativo in tv».

Sempre sabato 14, in seconda serata, ritorna anche "FBI International". Spin-off della serie madre, segue gli agenti dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest incaricati di neutralizzare le minacce contro gli americani, ovunque si trovino nel mondo. A capo degli agenti speciali c’è Scott Forrester (interpretato da Luke Kleintank) con la sua vice in comando Jamie Kellett (Heida Reed). E la serie ricomincia da dove si era interrotta, con la puntata 17. Quando un viticoltore americano viene ucciso nella sua tenuta vinicola in Francia, il Fly Team deve determinare se la colpa è di un gruppo di protesta con una storia di violenze contro gli stranieri. Gli investigatori dovranno poi indagare su casi che li porteranno a Vienna, in Belgio, in Polonia e a Berlino. «Non è stato semplice trasferirmi dagli Stati Uniti a Budapest per tanti mesi. Ma tutto il cast era nella stessa situazione, non conoscevamo nessuno e questo ha favorito uno stretto legame di amicizia tra noi» ha detto Kleintank. E ha aggiunto la Reed: «Anche se molte città sono state ricreate a Budapest, la particolarità della serie è che non sei mai nello stesso posto. Si viaggia, nella realtà o... con la fantasia».