Al via la seconda stagione di “Delitti ai Caraibi”

Il 16 luglio su Rete 4, la serie crime tutta al femminile ambientata nelle Antille francesi Antonella Silvestri







Il 16 luglio su Rete 4 arriva la seconda stagione di "Delitti ai Caraibi", la serie crime tutta al femminile ambientata nelle Antille francesi. Ritroviamo, così, ancora una volta le due volitive detective: Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), comandante della Police Nationale a Fort-de-France, in Martinica, madre di due figli adolescenti, e la collega, il capitano Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye), dal carattere fumantino e poco incline ai sentimentalismi. Le due donne, pur essendo l’una l’opposto dell’altra, sono però unite da un forte senso di giustizia e da un legame burrascoso con lo stesso uomo, Frank (Arié Elmaleh), rispettivamente ex marito della prima ed ex amante della seconda.

Nelle nuove otto puntate la coppia d’investigatrici dovrà affrontare nuovi casi e confrontarsi con la bellezza selvaggia e i segreti oscuri di queste isole. Ma non solo. Già, perché dopo un esaurimento, Gaëlle rientra in servizio e Melissa non sa se essere felice o preoccupata... Appena Crivelli torna in azione, su un delicato caso con ostaggi, infatti, spara per errore alla collega, che fortunatamente indossa il giubbotto antiproiettile. Le due donne, poi, fanno appena in tempo a ritrovare un equilibrio, che l’arrivo inaspettato di Frank rimette tutto in discussione. L’uomo, infatti, si mostra indeciso sui propri sentimenti, tanto da “corteggiare” sia Mélissa che Gaëlle. Per scoprire come andrà a finire, però, dovremo attendere la messa in onda...