Al via le nuove stagioni di “9-1-1” e “9-1-1: Lone Star”

La vita frenetica e pericolosa della polizia, dei paramedici e dei vigili del fuoco di Los Angeles, impegnati ad affrontare le situazioni più spaventose, è da sempre al centro di "9-1-1", la serie che su Rai2 arriva con la quinta stagione domenica 7 gennaio. I nuovi episodi ripartono con un attacco hacker che manda in tilt la città e ha l’obiettivo di far saltare la rete elettrica. I soccorritori si troveranno quindi a dover gestire diverse emergenze: su una torre di controllo in aeroporto improvvisamente i radar e i sistemi di comunicazione non funzionano più. Un blackout lascia l’ospedale al buio e un elicottero che sta trasportando un organo per un trapianto non riesce ad atterrare. Nello stesso tempo, torna a farsi vivo il serial killer che ha tormentato Athena (Angela Bassett) nella stagione precedente e che stavolta toccherà da vicino la sua famiglia... E come ci ha abituato fin dalle origini, "9-1-1" vedrà ancora un perfetto mix di adrenalina e romanticismo.

Sempre domenica 7 gennaio, in seconda serata, ritornano le vicende della caserma 126 dei vigili del fuoco di Austin, nel Texas, che danno seguito ai drammatici eventi che avevano chiuso la seconda stagione di "9-1-1: Lone Star". Nella terza stagione i nostri eroi, capitanati da Owen Strand (Rob Lowe) continueranno infatti a difendere le strade da pericoli e nuove minacce. E la tensione corre sul filo del rasoio fin dai primissimi episodi che vedono i protagonisti impegnati con una terribile tempesta di ghiaccio che ha investito Austin: Tommy (Gina Torres), T.K. (Ronen Rubinstein) e Nancy (Brianna Baker) intervengono per salvare un ragazzino bloccato in un lago. Judd (Jim Parrack) e Mateo (Julian Works) aiutano Paul (Brian Michael Smith) intrappolato e Owen cerca di mettere in salvo dei migranti. Ma nel corso delle puntate ci sarà spazio anche per le vicende personali dei protagonisti. Per molti di loro sarà il momento di prendere decisioni importanti. E anche Owen dovrà affrontare una situazione sentimentale difficile...