Al via le nuove stagioni di “The Rookie” e “Bull”

Ispirata a una storia vera, "The Rookie" segue la vita di John Nolan (Nathan Fillion), il più anziano del Dipartimento di polizia di Los Angeles: un uomo di mezza età e con un divorzio alle spalle che decide di rimettersi in gioco seguendo il suo sogno di diventare poliziotto. Siamo ormai arrivati alla 3ª stagione della serie, al via domenica 18 su Raidue, e la narrazione riprende da dove l’avevamo lasciata. Armstrong (Harold Perrineau), dopo essere stato ferito con un proiettile da Nolan, accusa quest’ultimo di essere un poliziotto corrotto. Tuttavia John troverà l’appoggio e verrà difeso dai colleghi della sua squadra, tra cui l’agente Angela Lopez, interpretata da Alyssa Diaz. Ma non è tutto: le nuove puntate della serie si occuperanno più spesso del tema della violenza e della brutalità della polizia. Gli autori hanno infatti sentito l’esigenza di portare avanti un racconto aderente con la realtà americana, soprattutto dopo la tragica morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso brutalmente da un agente di polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio.