Alessandra Mastronardi è la star della serie “One trillion dollars”

Disponibile dal 23 novembre su Paramount+ Nella serie Alessandra interpreta l'avvocato Franca Vacchi, Philip è John Fontanelli, l'erede di un colossale patrimonio che lei amministra Giusy Cascio







Che cosa fareste se vi capitasse di ereditare una somma astronomica, diventando la persona più ricca del pianeta? Attorno a questo interrogativo ruota la serie “One trillion dollars”, disponibile dal 23 novembre su Paramount+. Nel cast c’è Alessandra Mastronardi in un ruolo di spicco: l’avvocato Franca Vacchi, amministratrice del patrimonio che capita in sorte a un ragazzo spiantato e senza quattrini che vive a Berlino e di mestiere fa il corriere, John Fontanelli (l’attore tedesco Philip Froissant). Tratta dall’omonimo romanzo di Andreas Eschbach, la serie in sei episodi è ricca di colpi di scena tra intrighi, complotti internazionali e passioni brucianti...

Alessandra, quando è stata scelta per questo progetto?

«Nell’estate del 2022, mentre stavo andando in vacanza. E ne vado fiera, perché cercavano un’attrice che sapesse parlare inglese e italiano, e non so quanti provini abbiano fatto in Germania. Sono molto soddisfatta del risultato, è la serie che porto dentro di me con più orgoglio. Una bella produzione internazionale: un eco-thriller con tanta azione. Abbiamo girato tra Berlino, Lucca, Firenze e le Canarie».

Che cosa le piace di più del suo personaggio, Franca Vacchi?

«La forza. Quella che vorrei avere io nel dire le cose come stanno, senza sentimentalismi. Ha un punto di vista sempre obiettivo. Per esempio, quando consiglia a John cosa fare della cifra che lui eredita. Perché lei è guidata da qualcosa di superiore, cioè il bene dell’umanità. E poi è una grande esperta di tasse, patrimoni e finanza. Tutto l’opposto di me: meno male che esistono mia mamma e il commercialista! Io e i conti siamo mondi paralleli che forse un giorno si incontreranno, ma per il momento no».

Ma lei come spenderebbe un “trilione” di dollari? Non si capisce neanche a quanto ammontino...

«Infatti nel doppiaggio abbiamo avuto seri dubbi, non sapevamo tradurla in italiano. Mille miliardi? Un bilione? Comunque, mi terrorizzerebbe. Non riuscirei a spendere questa cifra tutta per me».

Neanche uno sfizio di lusso?

«Ho un rapporto particolare con il lusso, ma pure con le cifre che vanno oltre gli spiccioli che tengo nel portafogli. Per dire, se mio padre viene a trovarmi a casa e mi dà dieci euro per comprare il pane, io non li spendo, ma li conservo come una reliquia e uso i miei».

Nel cast ci sono anche Orso Maria Guerrini e Greta Scacchi: avete fatto squadra tra italiani?

«Sì. Lavorare con due attori internazionali come loro è stato un onore. Orso è entrato nel mio cuore e ci sentiamo spesso. Poi, da italiana, ho anche (e volutamente) perso alcune battaglie sul set. In una scena girata in un ristorante di Firenze, gli sceneggiatori mi hanno “costretto” a ordinare una pasta alla carbonara. Ho provato a spiegare le mie tesi: che non è un piatto tipico toscano e che lo fanno bene a Roma. Poi però mi sono arresa (ride)».

Molti associano immediatamente il suo volto a fiction storiche, come “I Cesaroni” e “L’allieva”. Le fa piacere?

«Ormai ci sono abituata, prima invece era un dispiacere: “Ma come, io cresco e vado avanti e non se ne accorge nessuno?”».

Ultimamente, dopo alcune dichiarazioni di Claudio Amendola, si sta parlando di una possibile ripresa di “I Cesaroni”. Lei ci starebbe?

«No, no. La mia Eva era già uscita di scena, non avrebbe senso».

Lei e Lino Guanciale considerate l’esperienza di “L’allieva” conclusa. Peccato che le scorse repliche siano andate così bene che si vocifera di una nuova stagione, pur senza di voi. Ci sono vari libri di Alessia Gazzola da cui trarre nuove puntate. Questo avrebbe senso?

«Non è dipeso da noi se l’esperienza si è chiusa: è stata la Rai a sospendere la serie. Io mi auguro che facciano nuove stagioni perché era divertente, ci ho messo tanto amore nel farla».

Attualmente in quali progetti è impegnata?

«Al momento mi trovo in sala doppiaggio per una cosa nuova che non so ancora quando uscirà».

Un regista con cui lavorerebbe?

«Indipendentemente dal regista, sono in una fase della vita in cui faccio solo cose in cui credo. Al 2.000 per 1.000!».

E nel ruolo di “donna sposata” come sta? Nelle foto del suo matrimonio con il dentista Gianpaolo Sannino lo scorso luglio a Capri lei era raggiante di felicità!

«Bene, grazie».

Era splendida pure alla Festa del cinema di Roma con uno stile dark, vestita e truccata di nero. Un personaggio gotico la tenterebbe?

«Assolutamente sì. Vale nello spettacolo come nella vita di tutti i giorni. Noi donne possiamo essere tutto: dark lady o ragazze della porta accanto, basta soltanto volerlo».