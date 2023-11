Alessandro Robecchi, il “papà” di “Monterossi”: «La mia Milano continua a essere al centro del nuovo giallo»

Il giornalista e scrittore, come un genitore orgoglioso, ci introduce alla seconda stagione della serie Antonella Silvestri







E’ il “papà” di Monterossi. Il giornalista e scrittore Alessandro Robecchi ci ha fatto conoscere i protagonisti dei suoi romanzi facendoci immergere nelle loro vite. E ora, come un genitore orgoglioso, ci introduce alla seconda stagione della serie diretta da Roan Johnson, promettendo di regalarci nuove emozioni e colpi di scena. «La mia Milano continua a essere al centro del nuovo giallo anche se c’è una linea di racconto che ci condurrà fino in Calabria» spiega l’autore che abbiamo incontrato.

Lei era molto seguito a “L’Unità”, con lo pseudonimo Roberto Giallo, dove ha firmato, per almeno un decennio, articoli come critico musicale e inviato ai maggiori concerti italiani ed europei, compreso il festival di Sanremo…

«E’ una vita fa, una bella vita fa. E sono contento che lei ricordi questo mio passato (ride). In effetti dico sempre che c’è sempre un filo rosso che lega tutto. Se non ci fosse stato Roberto Giallo forse non avremmo avuto “Monterossi"…».

Che atmosfera ritroveremo in questa seconda stagione di “Monterossi”?

«Raccontare Milano è sempre gratificante per me perché è una città che, per quanto più piccola di Roma o Parigi, rimane una metropoli più contenuta ma ricca di contraddizioni e diseguaglianze. Sbagli per caso una fermata di metropolitana e ti trovi catapultato in un’altra città. Milano non è solo moda, design o la semplice “Milano da bere” che continua a esistere. E’ una città molto ferita dai luoghi comuni del tipo si lavora e basta, è grigia invece è fatta di molteplici sfumature che bisogna saper cogliere e raccontare».

Nei nuovi episodi, il suo Monterossi abbandonerà quel cinismo e quella delicata malinconia?

«Intanto “Torto marcio” da cui è tratta la seconda stagione, è un romanzo sull’impossibilità di fare giustizia e Monterossi resta sempre un infelice di successo anche nelle nuove puntate dove però alle sue debolezze, contrapporrà una forza incredibile. Lui, in realtà, ha un forte senso di giustizia e fa di tutto per andare a fondo nelle storie e nelle vite dei personaggi».

Monterossi è appassionato di Bob Dylan. Ma in realtà sappiamo che è lei un fiero dylaniano…

«Da sempre. Dylan è il mio grande amore perché lo apprezzo non solo per la sua musica quanto per la visione del mondo. Non a caso, nel 2016, ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura per la sua riconosciuta capacità di raccontare. Il carattere di Monterossi si avvicina molto alla poetica dylaniana, una poetica che non ha certezze granitiche ma è permeata di dubbi, di sfumature. Poi Bentivoglio è di una bravura stratosferica».

Con Bentivoglio è subito scattato il feeling…

«L’ho sempre stimato come attore anche se quando ho scritto il romanzo non sapevo di certo che faccia avrebbe avuto il mio Monterossi. Quando ho saputo di Bentivoglio sono stato molto contento perché è l’unico che puo’ incarnare alla perfezione il mio personaggio. Appena ci siamo incontrati per parlare della serie, è scattata una forte intesa. E’ riuscito subito a entrare nel mood del romanzo».