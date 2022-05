“Alex Rider” arriva in chiaro su Rai4

Aspettatevi un susseguirsi di azione e colpi di scena in "Alex Rider", la serie tra il genere thriller e lo spionaggio dedicata ai ragazzi che Rai4 propone da lunedì 2 maggio. Basata sui romanzi di Anthony Horowitz, vede il giovane protagonista alle prese con un complotto internazionale che mira a costruire un nuovo ordine mondiale.

A prestare il volto ad Alex è il talentuoso attore inglese Otto Farrant, al suo primo ruolo importante. Rider è un adolescente ribelle, orfano di entrambi i genitori, che viene affidato al ricco zio Ian (Andrew Buchan). Sarà lui a insegnare al nipote le arti marziali e a indirizzarlo verso sport estremi come l’arrampicata libera. E quando muore in circostanze misteriose, il ragazzo scopre che il suo tutore non era un semplice agente assicurativo, come gli aveva fatto credere, bensì un agente sotto copertura dell’MI6, il dipartimento britannico di spionaggio internazionale. In virtù dell’addestramento ricevuto, viene quindi reclutato da Alan Blunt (Stephen Dillane), il capo dell’intelligence, per infiltrarsi in un esclusivo college, il Point Blanc, allo scopo di sventare un complotto.

«Ho letto tutti i romanzi di Horowitz quando avevo 8 anni e ne sono rimasto subito rapito. Sono diventato un grande fan di Alex» ha detto Farrant. «Perciò si può immaginare quanto sia stato felice di interpretarlo. Tanto più che nella serie è meno arrogante rispetto ai libri. Ha sofferto, quindi è più sensibile e vulnerabile e affronta tutte le missioni con il dubbio di non farcela». E, per rendere al meglio le numerose scene d’azione, l’attore si è allenato parecchio: «Ho fatto di tutto: nuoto, corsa arrampicata, ho preso lezioni di Krav maga (una tecnica di difesa israeliana, ndr). Essere in forma era importante per le scene della serie. Perché, vedrete, l’adrenalina qui non manca di sicuro!».