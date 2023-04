Alex Schwazer e l’intrigo internazionale

“Il caso Alex Schwazer” è una serie Netflix (4 episodi disponibili dal 13 aprile) ideata e diretta da Massimo Cappello Paolo Gavazzi







La storia è nota. Dopo l’oro Schwazer cade nella tentazione del doping e viene squalificato. Poi tenta il ritorno ma qui si apre una lunga e triste vicenda giudiziaria che culmina con una squalifica, ancora per doping, che scade nel 2024.

La serie ricostruisce perfettamente l’intera vicenda di uno sportivo che passa dall’oro olimpico a un susseguirsi di intrighi, tribunali, squalifiche. Ed è facile prevedere che susciterà polemiche: al proposito c'è chi parla di “una storia di mafia”.

Ma Schwazer preferisce dimenticare: «Non so realmente cosa è successo» dice l'atleta di Vipiteno, «ma dopo cinque anni non facili di indagini, tribunali ecc, io ho chiuso». E prosegue: «Ho sognato di ritornare a fare semplicemente l’atleta, ma non sono più riuscito perché mi sono trovato coinvolto in battaglie che non mi riguardavano neanche direttamente poi».

Ed è proprio qui l’intrigo internazionale nel quale la figura di Schwazer, uno che si era già dopato, è perfetta per coprire magagne incredibili da parte dei signori del doping. Ricostruiamo rapidamente la vicenda. Nel 2008 Alex vince l'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella marcia 50 km. Poi cade nella tentazione del doping (e la serie mostra in modo significativo il suo travaglio ma anche l'incredibile facilità nel ricorrere a metodi proibiti). Viene pizzicato e giustamente squalificato.

Poi torna ad allenarsi e parte l’operazione recupero. Trova un allenatore, Sandro Donati, nemico giurato del doping nell’atletica, che lo segue e gli fa ritrovare la fiducia. Ma Donati è una persona scomoda, con nemici nell’ambiente e Alex ne fa le spese. Schwazer torna a marciare nel 2016 e scatta una seconda squalifica per doping, ma Alex non ci sta. Si apre così una estenuante stagione di cause in tribunale, accuse traballanti, prove e soprattutto provette che non convincono. La serie ricostruisce perfettamente la vicenda complessa, lasciando la parola anche ai protagonisti della fase giudiziaria. Ma il lieto fine non c'è e Schwazer viene squalificato fino al 2024.

Ora l'atleta di Vipiteno preferisce non parlare più della sua storia. «I curatori della serie mi hanno contattato e ho accettato per poter dire la mia» dice Schwazer. «Ma poi non tornerò più su tutta questa vicenda: ho sofferto troppo. Io comunque non mi sento una vittima: sono sempre stato molto reattivo. Oggi guardo avanti. La mia è una vita di estremi: dall’oro olimpico alle vicende giudiziarie: ma non mi vedo come una vittima. Nel mio bilancio ritengo di esser stato un uomo fortunato. Ho una famiglia meravigliosa: ho incontrato una donna incredibile, Kathrin, che ha sopportato tutto ciò che mi ha coinvolto». E dello sport che cosa pensa oggi Alex Schwazer? «Che lo sport è come la vita. Ci sono cose molto belle. E altre no. Ma io faccio sport perché mi piace. Se non lo faccio sto male: non ho mai smesso di allenarmi, ma per piacere di farlo. Mi alleno 4/5 volte la settimana. Per il resto ho la mia vita e la mia splendida famiglia: ho incontrato una donna meravigliosa, Kathrin, che mi è stata vicino nonostante tutto quel… casino che mi è capitato. Oggi abbiamo due bambini». Una serie davvero ben fatta, imperdibile. Dal 13 aprile.