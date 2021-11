“Alexandra”, su Giallo i nuovi episodi della serie crime

Nelle nuove puntate al via il 1° dicembre, dovrà affrontare nuovi casi, con l’arguzia e l’intuito che la caratterizzano Simona De Gregorio







Stravagante ed eccessiva, Alexandra Ehle è dedita al suo lavoro di medico legale dell’istituto forense di Bordeaux, in Francia. Per lei fare giustizia e restituire alle vittime la loro dignità è una vera e propria missione. E nelle nuove puntate della serie "Alexandra", al via su Giallo mercoledì 1° dicembre, dovrà affrontare nuovi casi, con l’arguzia e l’intuito che la caratterizzano.

Si parte da un uomo trovato senza vita in una barca al porto turistico, con il corpo ricoperto di segni che farebbero pensare alla peste. Ma chi lo avrà infettato? Sarà la domanda a cui la donna dovrà dare una risposta, anche a costo di infrangere le regole e di intromettersi nelle indagini del comandante di polizia, che è anche suo fratello. A interpretare Alexandra è Julie Depardieu, figlia del celebre attore Gerard, che dice: «Anche io, nel mio piccolo, amo investigare. Osservo molto le persone, cerco di farne l’identikit e di immaginare le loro vite».