“Alfredino – Una storia italiana”, il cast e le immagini

12 Ottobre 2020 | 16:17 di Cecilia Uzzo

Tra le nuove produzioni Sky Originals c’è anche “Alfredino – Una storia italiana”, la miniserie sulla tragedia di Vermicino, avvenuta quarant’anni fa. Le riprese della miniserie con Anna Foglietta sono iniziate da poche settimane e arrivano le prime anticipazioni sul cast e le immagini dal set.



Di cosa parla

Prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production (una società Leone Film Group), la serie racconta

la storia tragica del piccolo Alfredo Rampi. Nel giugno 1981, caduto in un pozzo artesiano in una

piccola frazione di campagna vicino a Frascati, il bambino morì dopo quasi tre giorni di inutili tentativi di

salvataggio. La vicenda ebbe grande risalto sulla stampa e nell'opinione pubblica italiana, in diretta

televisiva sulla Rai durante le ultime 18 ore.

La tragedia pose l’accento sulla mancanza di organizzazione e coordinamento dei soccorsi, rendendo così evidente l'esigenza di una nuova struttura organizzativa per le situazioni di emergenza e dando l’impulso

per la costituzione, negli anni successivi, della Protezione Civile. In parallelo, grazie alla determinazione di

Franca Ciampi, madre di Alfredino, è sorto anche il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri

potessero soffrire quanto sofferto da lei e dai familiari del bambino.



La miniserie è composta da quattro episodi, diretti da Marco Pontecorvo (“Nero a metà”, “Ragion di Stato”, “L’oro di Scampia”) per la sceneggiatura di Barbara Petronio, che ne è anche produttore creativo, e Francesco Balletta.

Il cast

Accanto alla protagonista Anna Foglietta c’è Luca Angeletti (“Come un gatto in tangenziale”, “Nessuno mi può giudicare”, “Nero a metà”) nel ruolo di Ferdinando Rampi, padre di Alfredo, entrambi presenti nella

prima foto di scena di “Alfredino – Una storia italiana”.



Il cast della serie è composto da tanti volti noti del cinema e della televisione italiana: Francesco Acquaroli (“Dogman”, “Suburra – La serie”, “Fargo”) nei panni del comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni (“Romanzo criminale – La serie”) interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore; Beniamino Marcone (“Il giovane Montalbano”) nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia. Giacomo Ferrara (“Suburra - La serie”) è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Valentina Romani (“Un bacio”, “Mare fuori”, “La porta rossa”) interpreta la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia (“Gli equilibristi”) è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; Riccardo De Filippis (“Romanzo Criminale – La serie”) nei panni di Angelo Licheri, soprannominato “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; Massimo Dapporto (“Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, “Amico mio”) sarà invece l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.