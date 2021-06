“Alfredino – Una storia italiana”: dolore a Vermicino, la prima maratona tv

In quattro puntate su Now momenti ed emozioni di una vicenda italiana "Alfredino - Una storia italiana" Credit: © Sky Monica Agostini







Si puo' vedere su

Arriva in streaming su Now (in contemporanea con Sky Cinema) la ricostruzione di un fatto che ogni italiano ricorda: l’incidente di Vermicino che capitò ad Alfredino Rampi il 10 giugno 1981, 40 anni fa. Tutta l’Italia rimase incollata alla televisione per quei tre lunghissimi giorni, seguendo lo svolgersi dei fatti nella prima vera maratona televisiva del nostro Paese.

La regia è di Marco Pontecorvo, la produzion è di Sky e di Marco Belardi per Lotus Production: “Alfredino - Una storia italiana” racconta in quattro episodi i vari momenti di questo tentato recupero fino al tragico epilogo e all’ideazione del Centro Alfredo Rampi. Perché oltre alla tragedia, il volere di Franca, la mamma di Alfredo («Una vera leonessa» l’ha definita Anna Foglietta), ha stimolato la legge che ha portato alla nascita della Protezione Civile.