Alla scoperta dell’Australia con 7 serie tv

Rieccoci: Netflix l'ha fatto ancora. L'ultimo colpaccio imbroccato dalla piattaforma streaming è la miniserie "Territory", che a sole due settimane dal debutto (lo scorso 24 ottobre) si è già piazzata nella top 10 degli show più visti. Dramma neo western in sei episodi, diretto da Greg McLean e creato da Ben Davies e Timothy Lee, racconta del più grande allevamento di bestiame al mondo che, dopo esser stato per lungo tempo proprietà esclusiva di una dinastia familiare, diventa un tesoro conteso tra gangster, allevatori rivali, anziani aborigeni e magnati minerari.

Tra i punti di forza dello show l'ambientazione in una landa semi-desertica dell'Australia: le riprese si sono svolte in gran parte nel Territorio del nord, una zona federale del paese scarsamente popolata. Cogliamo l'occasione (anche del successo della serie) per consigliarvi una ridda di ulteriori titoli televisivi situati nel continente in questione...

" The letdown " - Netflix

" - Netflix " Ascolta i fiori dimenticati " - TimVision, Prime Video

" - TimVision, Prime Video " Ragazzo divora universo " - Netflix

" - Netflix " Tidelands " - Netflix

" - Netflix " Faraway Downs " - Disney+

" - Disney+ " Heartbreak High "- Netflix

"- Netflix "Fisk" - Netflix