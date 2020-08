Amazon Prime: il trailer della docu-serie su Fernando Alonso

13 Agosto 2020 | 14:10 di Lorenzo Di Palma

Si chiama semplicemente Fernando la nuova docu-serie di Amazon, un ritratto straordinario di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1 Fernando Alonso, che di recente ha annunciato il suo attesissimo ritorno per la prossima stagione di Formula 1.

I cinque episodi della docu-serie - che sarà disponibile su Prime Video dal 25 settembre - mostrano la passione di Alonso per le competizioni ai massimi livelli e la sua determinazione assoluta a vincerle. Documentando lo scorso anno, dalla sua partecipazione alle gare sui più importanti circuiti internazionali, come la 500 Miglia di Indianapolis o la 24 Ore di Le Mans, fino alla prima esperienza al Rally di Dakar a gennaio.

Nel documentario è presente anche la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come il manager Luis García Abad, la sorella Lorena Alonso, la compagna Linda Morselli, oltre ad alcuni dei suoi colleghi come Carlos Sainz, che aiuteranno a svelare l’uomo dietro al campione.

«Fernando è stata un’ulteriore sfida nella la mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare» ha dichiarato Fernando Alonso. Questo è il primo trailer della serie: